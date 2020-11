Waarschijnlijk aanscherping coronaregels, mogelijk met twee mensen buiten

Het kabinet overweegt musea, bioscopen en theaters vanaf donderdag voor twee weken te sluiten en het maximumaantal mensen dat samen op straat mag zijn te verlagen van vier naar twee.

Tot het begin van de avond heeft het kabinet in het Catshuis gesproken over de huidige aanpak en het mogelijke effect van de gedeeltelijke lockdown die nu geldt.

Dinsdag wil het kabinet wel duidelijkheid geven; dan staat er weer een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid gepland, waarin ook iets wordt gezegd over reizen naar het buitenland. "Ze kijken of ze mensen kunnen ontmoedigen naar het buitenland op reis te gaan, het wintersportseizoen komt er binnenkort weer aan", zegt politiek duider Arjan Noorlander in Nieuwsuur.

Vandaag is voor het eerst sinds enige tijd het aantal nieuwe coronabesmettingen flink lager; 8640 nieuwe gevallen, ruim 1000 minder dan zaterdag. Afgelopen week ging het om gemiddeld 10.000 besmettingen per dag. "Er was enige opluchting over de dalende cijfers, maar het is nu nog te vroeg om te zeggen of er niets extra's nodig is", zegt een Haagse bron tegen de NOS.

Te afwachtend

Medio oktober is de horeca gesloten, kreeg iedereen het dringende advies in publieke ruimten een mondkapje te dragen en zo min mogelijk te reizen. Ook mochten huishoudens maar drie mensen per dag ontvangen. Premier Rutte sprak de hoop uit dat "de hamer groot genoeg is om het virus plat te slaan."

Maar na het ingaan van deze gedeeltelijke lockdown op donderdag 15 oktober bleef het aantal nieuwe coronabesmettingen juist fors stijgen, tot ruim 10.000 per dag. In de Tweede Kamer en ook daarbuiten klonk de kritiek dat het kabinet te afwachtend was. Ziekenhuizen zouden daardoor binnen afzienbare tijd de zorg niet meer aankunnen en mogelijk patiënten moeten weigeren.

Plateau

Toch nam het kabinet geen extra maatregelen. Premier Rutte en minister De Jonge benadrukten keer op keer dat het nog te vroeg was om uit de cijfers de juiste conclusies te trekken over de effecten van de gedeeltelijke lockdown. Op zijn vroegst vandaag of beter begin komende week zou goed te zien zijn of extra maatregelen nodig zijn. De premier zei ook dat een volledige lockdown grote economische en maatschappelijke gevolgen heeft.

Het Catshuis-overleg duurde tot ongeveer 19.00 uur uur, dat is langer dan gebruikelijk. Het idee bestaat nu dat het aantal besmettingen op een 'plateau' is terechtgekomen en dat er een lichte daling wordt ingezet. Morgen en dinsdag, voor de persconferentie, wordt nog gekeken of de richting van vandaag echt doorzet.

Negen ministers

Verder wordt nog onderzoek gedaan naar het effect van mogelijke nieuwe maatregelen. Dan kan besloten worden of de huidige gedeeltelijke lockdown inderdaad van kracht blijft tot december, zoals minister De Jonge vorige week al zei.

Bij het overleg waren negen ministers aanwezig; behalve Rutte De Jonge van Volksgezondheid, Ollongren van Binnenlandse Zaken, Schouten van Landbouw, Hoekstra van Financiën, Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wiebes van Economische Zaken, Van Ark voor Medische Zorg en Grapperhuis van Justitie en Veiligheid. Minister Slob van Onderwijs is nog in quarantaine.