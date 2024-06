Gelderse commissaris van de Koning keert niet terug na kwestie over wangedrag

John Berends keert niet terug als commissaris van de Koning in Gelderland. Dat maakte hij vanmiiddag bekend tijdens een extra vergadering van de Provinciale Staten over de kwestie waarin hij wordt beschuldigd van wangedrag.

Berends legde tien maanden geleden terug zijn functie neer, nadat hij in een artikel in de Gelderlander werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Negen van de dertien naaste medewerkers van CDA'er Berends zeiden toen anoniem dat ze waren geconfronteerd met verbaal grensoverschrijdend gedrag.

Een deel gaf aan dat er ook fysieke grenzen waren overschreden en dat er was gepest. Er werd gesproken over woedeuitbarstingen, scheldpartijen en slaande deuren.

Weinig politieke steun

Er werd een onafhankelijk onderzoek naar zijn gedrag ingesteld en uit het onderzoeksrapport bleek vanochtend dat er geen sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag door Berends. Wel zeggen enkele medewerkers dat ze zich onveilig hebben gevoeld.

Tijdens het extra debat gaf Berends aan dat hij vond dat de leden van de Provinciale Staten nu een oordeel over hem moesten vellen. Zelf wilde hij door als commissaris, maar hij was ook bereid om op te stappen. "Het valt mij zwaar: als het nodig is pak ik mijn taken niet langer op. Er zijn te veel voorbeelden van anonieme beschuldigingen", zei hij. "Het is aan u om een keuze te maken."

Uit het debat werd duidelijk dat er weinig politieke steun was voor Berends, schrijft Omroep Gelderland. Veel partijen twijfelden over zijn positie, omdat er sprake zou zijn van een verstoorde relatie. Ook het Gelders college gaf aan dat een terugkeer van Berends tot onrust zou leiden.

'Begrip voor de wens tot rust'

In een reactie op de kritiek maakte Berends bekend dat hij niet terugkeert als commissaris. "Ik heb begrip voor de wens tot rust in de organisatie", stond in een verklaring van Berends die tijdens de vergadering werd voorgelezen. "Ik zal daarom de eervolle taken van commissaris van de Koning neerleggen tot februari 2025." Dan is zijn termijn afgelopen.

De politieke partijen laten in een gezamenlijke reactie weten dat ze het besluit van Berends "respecteren". De provincie moet op zoek naar een nieuwe commissaris.