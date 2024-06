Inzittende zwaargewond na crash vliegtuigje in Ederveen

In het Gelderse Ederveen is vanmiddag een vliegtuig gecrasht. In het vliegtuig zaten twee personen. Een van de inzittenden is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Van de andere persoon is nog niet duidelijk wat de toestand is, meldt de politie.

Volgens de veiligheidsregio kwam het vliegtuig vanmiddag achter een boerderij in het dorp onder Ede terecht. Daar is het in een weiland neergestort.

De hulpdiensten rukten massaal uit met onder meer een traumahelikopter, een aantal ambulances en brandweerauto's. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De Dienst Luchtvaarttoezicht start een onderzoek.