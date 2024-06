Celtics-coach Mazzulla kreeg bij NBA-titel hulp van Manchester City-coach Guardiola

Hij liet zich al eerder ontvallen veel te hebben aan de kennis en ervaringen van andere coaches, ook uit andere sporten. "Niemand kan jou beter begrijpen dan de mensen die in dezelfde positie zitten. Ze weten wat je doormaakt, wat de uitdagingen en de kansen zijn, kennen de situatie waarin je verkeert."

Coaches in Boston

Mazzulla heeft daarom ook contact met de coaches van andere topploegen in Boston: Alex Cora van de honkballers van de Red Sox, Jim Montgomery van de ijshockeyers van de Bruins en American football-coach Jerod Mayo van New England Patriots.

"Jerod en ik waren al close toen we nog assistent waren: hoe zou je de dingen doen als jij het voor het zeggen had, wat heb je geleerd van de hoofdcoaches voor wie je hebt gewerkt. En nu we in deze positie zitten, helpen we elkaar met onze ervaringen."