Nederlandse winkels Scotch & Soda maken geen doorstart, sluiten per direct

De Nederlandse winkels van Scotch & Soda maken geen nieuwe doorstart. Het bedrijf sluit per direct zijn 28 winkels, waar ongeveer 320 mensen werkten.

Vorige week vroeg het van oorsprong Nederlandse modebedrijf faillissement aan voor de activiteiten in Noord-Europa. De Nederlandse tak ging in maart 2023 ook al failliet, maar maakte toen een doorstart. Het Amerikaanse Bluestar Alliance nam de winkels over. Mede door grote problemen met de aanlevering van kleding wist de Noord-Europese tak het niet te redden.

Vorige week meldden de curatoren nog dat meerdere partijen geïnteresseerd waren in een overname van de Nederlandse winkels. Die partijen zijn nu toch afgehaakt omdat ze niet ook het merk Scotch & Soda kunnen kopen. De naam blijft namelijk in handen van Bluestar Alliance, de investeringsmaatschappij die ook de webwinkel van Scotch & Soda in de lucht zal houden.

Eventuele doorstart buitenland

In sommige landen kunnen de Scotch & Soda-winkels mogelijk nog wel door. "De winkels in Luxemburg en België gaan sowieso dicht", zegt curator Michel Moeijes. "In Oostenrijk is de curator aan het praten met een partij voor een mogelijke doorstart. Ook in Duitsland is er een partij die wellicht een aantal winkels wil overnemen."

De werknemers van de Nederlandse winkels zitten nu zonder baan. Zij krijgen nog maximaal zes weken doorbetaald via uitkeringsinstantie UWV, zoals gebruikelijk is bij een faillissement.