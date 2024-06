Weer verdachte in Nederland aangehouden voor aanslag op Spaanse politicus

De Nederlandse politie heeft in Haarlem een verdachte aangehouden die internationaal wordt gezocht. Het gaat om een 38-jarige man met de Tunesische nationaliteit.

De man werd in Spanje gezocht vanwege een poging tot liquidatie van de politicus Alejo Vidal-Quadras. Begin november vorig jaar werd de voormalige leider en medeoprichter van de rechts-populistische partij Vox neergeschoten in het centrum van Madrid. Hij werd in zijn gezicht geraakt en brak zijn kaak, hij overleefde de aanslag.

Het Openbaar Ministerie bevestigt de aanhouding en stelt dat de verdachte in beperkingen zit, wat betekent dat hij alleen maar contact mag hebben met zijn advocaat. Volgens de Spaanse krant El País is de man de schutter.

Nederlandse verdachte

Begin mei werd al een Nederlandse vrouw aangehouden voor betrokkenheid bij de moordaanslag op Vidal-Quadras. Zij werd eveneens op basis van een Europees arrestatiebevel aangehouden in Nederland. Ze wordt onder meer verdacht van het financieren en voorbereiden van de aanslag.