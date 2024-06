Nederlander omgekomen bij jaarlijkse bedevaart naar Mekka

Bij de hadj, de jaarlijkse islamitische bedevaart naar Mekka, is een Nederlander om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw van 45 jaar, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Over de exacte oorzaak van haar overlijden wil het ministerie geen uitspraken doen. Bij de hadj zijn dit jaar naar schatting enkele honderden mensen omgekomen, voornamelijk door de extreme hitte. Het aantal is gebaseerd op wat verschillende landen bekendgemaakt hebben over slachtoffers; Saudi-Arabië geeft zelf geen cijfers.

"Het is bijna niet te voorkomen dat er mensen overlijden", zegt Ismail Ait Takassit (39) uit Utrecht, die dit jaar de hadj voltrekt. "Voor jonge mensen is het al zwaar, laat staan voor ouderen."

In Saudi-Arabië worden temperaturen gemeten van ruim 50 graden in de schaduw. "Ook oudere mensen en mensen die ziek zijn moeten in deze hitte lange afstanden afleggen", zegt Ait Takassit. "Je moet fysiek sterk en in goede conditie zijn. Dan gebeurt het helaas dat er mensen komen te overlijden."

Saudi-Arabië had mensen die dit jaar de bedevaart zouden voltrekken al opgeroepen om binnen te blijven op de heetste uren van de dag. Veel pelgrims lopen ook met een paraplu om zichzelf tegen de zon te beschermen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het meerdere hulpvragen heeft ontvangen.

Volgens Ait Takassit hebben de autoriteiten genoeg maatregelen getroffen om mensen te helpen. "Ze hebben echt hun best gedaan om ervoor te zorgen dat mensen verkoeling krijgen. Er zijn overal kranen langs de weg, wc's en palen die waterdamp sproeien." Ondanks die maatregelen zag hij mensen omvallen door de hitte. "Maar gelukkig is er dan al heel snel hulp bij. Geweldig hoe ze dat oplossen."