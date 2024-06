Politie wil geen jongeren onder de 16 op een fatbike

De politie pleit voor een minimumleeftijd van 16 jaar voor bestuurders van een fatbike. Daarmee zou die grens gelijkgetrokken worden met die van bromfietsen.

"Ter verbetering van de verkeersveiligheid, vooral voor jongeren, pleit de politie voor een verhoging van de minimumleeftijd", zegt een woordvoerder. "Je ziet nu dat voor het een regel a geldt en het ander regel b. Collega's op straat willen verduidelijking daarover."

Gisteren riepen vijftig gemeenten en meerdere organisaties de Tweede Kamer via een petitie op om meer te doen tegen opgevoerde fatbikes. De politie schaart zich daar nu achter en wil dus een minimumleeftijd.

Elektrische fietsen mogen niet harder dan 25 kilometer per uur, maar een deel is opgevoerd. Vooral fatbikes blijken harder te gaan dan is toegestaan.

Ouders hebben volgens de politiewoordvoerder een verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun kinderen. "Ouders moeten het gesprek thuis aangaan en bespreken wat de risico's zijn van het opvoeren van zo'n fatbike."

Rollerbanken

Ondertussen is vandaag bekend geworden dat alle politie-eenheden in Nederland nu een rollerbank hebben, waarmee gecontroleerd kan worden of elektrische fietsen zoals fatbikes en speedpedelecs harder kunnen dan is toegestaan. Het gaat om 250 testapparaten die onlangs op sommige plekken in gebruik zijn genomen.

Het was de bedoeling dat de rollerbanken al in april zouden zijn geleverd, maar onder meer door aanpassingen in de wet- en regelgeving duurde het langer. "Dat leidde tot extra testfases, die veel tijd hebben gekost", zegt de politie.

In Amsterdam werd afgelopen februari de nieuwe rollerbank in gebruik genomen. De vorige waren aan vervanging toe. De nieuwe rollerbanken kunnen ook e-bikes op hun snelheid controleren.

In Amsterdam werd in februari een nieuwe rollerbank gepresenteerd door de politie: