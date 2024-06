Ajax treft het Servische FK Vojvodina in voorronde Europa League

Ajax moet het in de tweede voorronde van de Europa League opnemen tegen FK Vojvodina uit Servië.

De Amsterdammers, die tot deze voorronde veroordeeld was door het afgelopen seizoen niet verder te komen dan de vijfde plaats in de eredivisie, beginnen op donderdag 25 juli met een thuiswedstrijd. De return is een week later op 1 augustus.

Vojvodina is de Servische nummer vier van afgelopen seizoen. De club verloor een maand geleden de bekerfinale van landskampioen Rode Ster Belgrado.

Om het hoofdtoernooi te bereiken moet Ajax na de ontmoetingen met Vojvodina nog twee voorronden afwerken.

Later vanmiddag weet ook Go Ahead Eagles wat de tegenstander is in de voorronde van de Conference League.