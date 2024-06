Ajax treft FK Vojvodina in Europese voorronde, Go Ahead Eagles tegen SK Brann

Ajax moet het in de tweede voorronde van de Europa League opnemen tegen FK Vojvodina uit Servië.

De Amsterdammers, die tot deze voorronde veroordeeld was door het afgelopen seizoen niet verder te komen dan de vijfde plaats in de eredivisie, beginnen op donderdag 25 juli met een thuiswedstrijd. De return is een week later op 1 augustus.

Nummer vier

Vojvodina, toevalligerwijs de club waar oud-Ajacied Dusan Tadic zijn voetballoopbaan is begonnen, is de Servische nummer vier van afgelopen seizoen. De club verloor een maand geleden de bekerfinale van landskampioen Rode Ster Belgrado.

Om het hoofdtoernooi te bereiken moet Ajax na de ontmoetingen met Vojvodina, dat geen spelers levert aan de Servische ploeg die op dit moment actief is op het EK in Duitsland, nog twee voorronden afwerken.

Vorig seizoen bleven de Serviërs in de tweede voorronde van de Conference League steken door toedoen van APOEL Nicosia, dat twee keer met 2-1 won. AZ trof de club in 2016 in de play-offs van de Europa League. De Alkmaarders wonnen thuis met 3-0, waarna 0-0 in het uitduel volstond.

Go Ahead Eagles lootte in de tweede voorronde van de Conference League het Noorse SK Brann. Ook de Deventer verrassing, die in de finale van de play-offs om Europees voetbal FC Utrecht klopte, speelt op 25 juli eerst thuis.

Ook voorronde FC Twente

PSV en Feyenoord (beide Champions League) en AZ (Europa League) zijn al zeker van de groepsfase en ook FC Twente wacht sowieso Europees voetbal, maar op welk niveau is nog niet duidelijk.

De Tukkers staan in de derde voorronde van de Champions League, maar daarvoor wordt pas op 22 juli geloot. Mocht dat hoofdtoernooi niet bereikt worden, dan komt Twente in de groepsfase van de Europa League terecht.