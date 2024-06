Uitslag Europese verkiezingen in Nederland gelijk aan prognose

In de uitslag van de Europese verkiezingen in Nederland is niets veranderd ten opzichte van de prognose van anderhalve week geleden. De Kiesraad heeft de uitslag vastgesteld en daaruit blijkt dat GroenLinks-PvdA de grootste partij is geworden en dat de PVV de grootste winnaar is.

Van de 31 Nederlandse zetels gaan er 8 naar GroenLinks-PvdA, 6 naar de PVV en 4 naar de VVD. CDA en D66 krijgen allebei 3 zetels, BBB en Volt allebei 2, en Partij voor de Dieren, NSC en SGP halen elk 1 zetel.

Voorkeurstemmen

Vier kandidaten die anders niet zouden zijn gekozen, kregen zoveel voorkeurstemmen dat ze 'op eigen kracht' een zetel kunnen innemen. Waarschijnlijk zullen maar twee van hen ook echt in het Europees Parlement komen: Catarina Cordeiro Vieira (nummer 10 op de lijst van GroenLinks-PvdA) en Anouk van Brug (nummer 9 van de VVD).

De andere twee deden als 'lijstduwer' mee: PVV-leider Geert Wilders (nummer 20 op de lijst van zijn partij) en ex-minister Hedy d'Ancona (20 op de lijst van GroenLinks-PvdA). Voor het halen van de 'voorkeursdrempel' waren ruim 20.000 stemmen nodig en Wilders haalde er op eigen houtje meer dan 334.000.

Kandidaten hebben tien dagen om de benoeming aan te nemen. D'Ancona heeft al laten weten dat ze dat niet doet en Wilders moet nog officieel reageren, maar hij zal in de Tweede Kamer blijven (je kunt niet tegelijk lid zijn van de Kamer en van het Europees Parlement).

Alle andere kandidaten met voorkeurstemmen stonden zo hoog op de lijst dat ze ook zonder een hoge persoonlijke score in het Europees Parlement zouden zijn gekozen.

Veel ongeldige stemmen in gemeenten met nieuw biljet

Kiesraad-voorzitter Kuijken zei bij de bekendmaking van de uitslag dat de voorbereiding, de verkiezingen zelf en het tellen van de stemmen rustig en voorspoedig zijn verlopen. In de vijf gemeenten waar werd geëxperimenteerd met een kleiner stembiljet waren veel meer ongeldige stemmen dan in de rest van de gemeenten: in de proefgemeenten was gemiddeld 0,74 procent van de stemmen ongeldig, bij de overige gemeenten 0,18 procent.

Kuijken zei ook dat de reacties van kiezers en van leden van stembureaus op het kleinere biljet algemeen positief waren en dat het experiment nog wordt geëvalueerd.

Voor het eerst zijn in Nederland meer vrouwen dan mannen gekozen in het Europees Parlement. Zestien van de Nederlandse zetels gaan naar een vrouw, vijftien naar een man.