Kerkez, van AZ-talent tot steunpilaar Hongarije: 'Hadden graag langer van hem genoten'

Huiberts maakte begin 2022 ruim een miljoen euro over naar AC Milan voor de destijds 18-jarige Kerkez. Een hoop geld voor een jonge voetballer, maar Huiberts durfde de gok na uitvoerig scoutingswerk wel aan. En daar kreeg hij geen spijt van.

In de anderhalf jaar dat Kerkez rondliep in Alkmaar ontwikkelde de linkspoot zich razendsnel. Uiteindelijk vertrok hij in de zomer van 2023, voor naar verluidt 18 miljoen euro.

Vuur

"Toen hij binnenkwam, maakte hij gelijk indruk", herinnert Pascal Jansen, toentertijd de trainer van AZ, zich. "Een energierijk ventje, dat echt nergens voor terugdeinst. Hij was toen al een persoonlijkheid. Dat vond ik mooi en interessant om te zien van een 18-jarige jongen", aldus Jansen, die vorige week een contract tekende bij het Hongaarse Ferencváros.

"Ik kreeg een enorm gedreven jongen voor me, die koste wat kost wilde slagen. Hij had ook al veel van Europa gezien. Hij had al gespeeld in Servië, Hongarije, Oostenrijk en Italië, dus hij had er op zo'n jonge leeftijd al een flinke reis opzitten."

Kerkez, die door AC Milan-icoon Paolo Maldini naar de jeugdopleiding van de Rossoneri was gehaald, kon volgens Jansen gezellig druk zijn. "Als hij in de ruimte kwam, dan gebeurde er altijd iets. Verbaal of non-verbaal. Hij was een bron van energie. Hij was ook heel trots en dat zie je wel vaker bij jongens uit de Balkan, die hebben net wat meer vuur in zich."