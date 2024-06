Pegels, poeiers en prachtgoals: ongekend veel afstandsgoals op dit EK

Ter vergelijking: op het gehele WK 2022 in Qatar werd slechts twaalf keer van afstand gescoord. De kans is dus best aanwezig dat het huidige EK dat vandaag al evenaart, met drie wedstrijden op het programma.

Niet meer geschoten van afstand

Naar een verklaring voor deze piek in het aantal afstandsgoals is het vooralsnog gissen. Uit de cijfers van Opta blijkt in ieder geval dat één theorie de deur uit kan. Er wordt namelijk niet meer geschoten van buiten het strafschopgebied dan anders.

Sterker nog: slechts 39% van alle schoten is van afstand en dat is lager dan op alle EK's tussen 1980 en 2016. Alleen op het EK 2020 werd procentueel nog minder van buiten de 16 geschoten (37%). Ook in absolute getallen wordt er simpelweg minder van afstand geschoten dan vroeger (9,6 keer per duel op dit EK).