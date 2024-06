Aanmeldcentrum IND in Ter Apel ontruimd om mogelijke poederbrief

Het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel is ontruimd vanwege een mogelijke poederbrief. Tientallen mensen, onder wie personeel en asielzoekers, staan buiten.

De brief zou zijn aangetroffen in de postkamer. Daarna is besloten om het hele pand te ontruimen. Hulpdiensten zijn aanwezig, zegt een woerdvoerder van de IND.

In het gebouw voeren IND-medewerkers het eerste gesprek met vreemdelingen voor hun asieltraject. Het pand is onderdeel van het opvangterrein in Ter Apel.