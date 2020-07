De Beukelaer en Wolf verrast door lidmaatschap Academy: 'Ik zie het ook net'

De Nederlandse cameraman Jasper Wolf en stuntman WIllem de Beukelaer zijn twee van de ruim 800 nieuwe leden van de Academy, de organisatie die ieder jaar de Oscars toekent. Zij mogen meebeslissen over de winnaars van de prestigieuze filmprijzen.

De Beukelaer is al decennialang actief in de filmwereld. Hij werd vanochtend verrast door het nieuws. "Ik zie het ook net. Ik moet me inschrijven zie ik in het mailtje waarin ze het bekendmaakten, dus dat ben ik gelijk maar gaan doen", reageert hij enthousiast. Hij is de zoon van de inmiddels overleden legendarische stuntman Hammy de Beukelaer en werkt inmiddels als stuntcoördinator en regisseur. Zelf voert hij al jaren geen stunts meer door lichamelijke klachten die hij door het werk opliep. Naast veel Nederlandse producties werkte hij onder andere mee aan Ocean's Twelve en Netflix-serie Mindhunters.

"Ik vind het een eer om uitgenodigd te worden. Dat wordt filmpjes kijken waarschijnlijk", reageert hij op wat hem te wachten staat. Meer weet De Beukelaer nog niet over het lidmaatschap van de prestigieuze organisatie. "Sorry als ik vaag ben, maar ik weet het zelf ook niet. Ik weet ook niet waarom ik uitgenodigd ben. Ik doe dit jaar al 35 jaar en heb een Gouden Kalf in de kast staan, net als Jasper trouwens. Dat zal er iets mee te maken hebben."

'Enorme eer'

Wolf werkte onder meer mee aan de films Instinct, Monos, Niemand in de stad en Aanmodderfakker. Ook werkte hij mee aan de serie Van God los. Zijn nieuwste film, Paradise Drifters, gaat in september in première.

"Ik hoorde het gisteravond via vrienden en collega's die de lijst bij Indiewire hadden gezien", zegt Wolf. "Toen zag ik dat ik inderdaad een mailtje van de Academy had." Hij weet net als De Beukelaer niet precies wat het lidmaatschap betekent. "Behalve dat het een enorme eer is om lid te zijn, dat je mee mag stemmen en films gaat screenen." Wolf denkt uitgenodigd te zijn vanwege de recente films waar hij aan werkte. "Monos deed lang mee aan de Oscarrace. Instinct, de film van Halina Reijn, is in de VS nog niet in de bioscoop, maar krijgt al wel veel positieve aandacht."

Meer diversiteit

Na kritiek op de voornamelijk witte en mannelijke samenstelling van de juryleden doet de Academy zijn best om meer rekening te houden met diversiteit. Zo is bijna de helft van de nieuwe leden vrouw en een op de drie is niet wit. Ongeveer de helft van de nieuwe leden komt niet uit de VS.

Met een nieuw initiatief wil de organisatie de diversiteit in filmwereld en eigen achterban een impuls geven. Als er niet meer aandacht komt voor inclusiviteit lopen films in de toekomst het risico niet in aanmerking te komen voor een Oscar. De organisatie zal bij de nominaties voor de filmprijs om demografische gegevens van de productie vragen. Hoe het plan er verder uitziet is nog niet bekend.