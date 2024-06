Franse politie arresteert leider protestbeweging Nieuw-Caledonië, maand na onrust

De Franse politie heeft een van de kopstukken van de protestbeweging op Nieuw-Caledonië opgepakt. Deze Christian Tein stond op het punt om een toespraak te geven bij zijn politieke partij de Caledonische Unie.

Vorige maand braken er dodelijke rellen uit in het Franse overzeese gebiedsdeel, dat ten oosten van Australië ligt, nadat er wijzigingen van de regels rond de provinciale verkiezingen werden waren aangekondigd. De Franse Tweede Kamer had vlak daarvoor ingestemd met een plan om Fransen die minimaal tien jaar in Nieuw-Caledonië wonen ook stemrecht te geven.

Tot dan toe mochten alleen mensen en hun kinderen stemmen die al voor 1998 op het eiland woonden. De inheemse bewoners van Nieuw-Caledonië, de Kanaken, vrezen dat hun stem minder waard wordt als gevolg van de hervormingen.

Verantwoordelijk voor barricades

Bij de gewelddadige protesten kwamen negen mensen om het leven, onder wie twee politieagenten. Tein staat aan het hoofd van een tak van de Caledonische Unie die betrokken was bij de protesten: de CCAT. De groep wierp barricades op die volgens lokale functionarissen de voedselvoorzieningen ontwrichtten.

De politie zegt vandaag ook zeven anderen te hebben opgepakt, maar noemt alleen Tein bij naam. Volgens ooggetuigen hebben veel winkels hun deuren gesloten, uit angst dat de arrestaties weer tot onrust zullen leiden. De leider van de Caledonische Unie, Daniel Goa, heeft zijn aanhangers opgeroepen om kalm te blijven en niet te reageren op de "provocatie".