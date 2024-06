Schrijver en beeldend kunstenaar Jan Cremer (84) overleden

Schrijver en beeldend kunstenaar Jan Cremer is op 84-jarige leeftijd overleden. Zijn uitgeverij De Bezige Bij meldt dat hij vanmorgen is overleden.

"We zijn intens bedroefd en diep getroffen door zijn dood", meldt de uitgever. "Hiermee verliest Nederland een icoon, die de kunst en literatuur ten diepste heeft veranderd."

Schaamteloos

Hij werd in 1964 bekend door het boek Ik Jan Cremer. Het zorgde voor een schok in het Nederlandse literaire landschap door de rauwe taal, waarin hij ook uitgebreid schreef over zijn seksuele avonturen. Later volgden er nog een tweede en een derde deel.

Cremers schaamteloze zelfpromotie was ongekend in het brave Nederland. "Een onverbiddelijke bestseller" liet hij meteen maar op de cover drukken van het boek dat hij aan zichzelf opdroeg. "Ik lees niet, ik word gelezen" was zijn gevleugelde antwoord op de vraag naar zijn invloeden.

In dagblad Trouw werd er schande van gesproken dat "de Smerige Bij" de deels gefantaseerde autobiografie uitgaf uit effectbejag. Een agent in Hengelo nam een exemplaar als pornografie in beslag, al kwam van een definitieve aangifte niets. Zinnen uit de afkeurende recensies nam Cremer gretig op in nieuwe drukken.

Meteen uitverkocht

Ondanks of dankzij de ophef was de eerste druk van 5000 exemplaren binnen een week uitverkocht. Vertaald in onder meer het Engels en Duits zou hij wereldwijd 15 miljoen exemplaren verkopen.

"Ik heb gewoon een goed boek geschreven dat ik zelf wilde lezen", keek de schrijver zelf later terug op de commotie. "Zo is het ook met mijn schilderijen die ik graag wil zien."

Cremer wordt in besloten kring begraven.