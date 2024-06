Biologische landbouw groeit in Europa, maar Nederland blijft achter

Om te achterhalen waarom Nederland achterblijft, sprak de NOS met verschillende onderzoekers. Zij noemen een passieve overheid en terughoudende kredietverstrekking door banken als belemmeringen: omschakelende boeren hebben een lastige startfase.

In die fase zijn investeringen nodig, terwijl de boerenbedrijven pas twee jaar na het omschakelen het predicaat biologisch krijgen en daarmee een hogere prijs voor hun producten. Dat keurmerk is in handen van de overheid, maar wordt volgens de onderzoekers nauwelijks gepromoot.

Maar de belangrijkste motor achter biologische voedselproductie is de vraag. "Alles valt of staat bij voldoende afzetmarkt", zegt marktonderzoeker Katja Logatcheva van Wageningen University & Research (WUR). "Dat is in Nederland nu een grote belemmering."

De consument let volgens Logatcheva op een aantal zaken, van prijs en smaak, tot gezondheid en duurzaamheid. Omdat de prijs van biologische producten wat hoger is, moeten die andere zaken extra gewaardeerd worden. Daar speelt ook informatievoorziening weer een rol, aldus de marktonderzoeker.