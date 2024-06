Het trainen van ingewanden: 'Denk niet dat Pogacar in de buurt zit van ons systeem'

Jeukendrup wil andere ploegen niet afvallen, dat is zijn bedoeling niet, maar hij zegt het omdat het bij het team van technisch directeur Merijn Zeeman best ver gaat. Als voorbeeld: in 2018 was er één kok in dienst. Maar dat bleek niet voldoende. Er kwam een voedingsapp, er kwam advies op maat voor elke renner met als resultaat dat er dit jaar vijftien koks in dienst zijn. Koks die ook nog eens allemaal voedingsdeskundige zijn. Om maar niets aan het toeval over te laten.

"Het leidt tot een voorsprong die door andere ploegen bijna niet meer in te halen is", weet Jeukendrup.

"Heel veel ploegen zijn nog steeds op zoek naar dat laatste nieuwe wondermiddeltje. Of ze kopen een grote foodtruck en denken dat ze klaar zijn met de investering in voeding. Terwijl het vaak hele basale dingen zijn. Wat krijgen de renners wanneer binnen? Dat kan elke maaltijd weer goed of fout gaan."