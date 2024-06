Vlaardingse loodgieter mag van rechter nog niet terug naar huis

De Vlaardingse loodgieter en zijn gezin mogen nog niet terug naar huis. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam beslist. Vorige maand sloot de gemeente het huis opnieuw na een reeks aanslagen. De loodgieter spande daarop een kort geding aan.

Volgens de gemeente Vlaardingen zijn er 25 aanslagen of pogingen daartoe geweest op panden van de loodgieter en zijn familie. Op 17 mei sloot burgemeester Bert Wijbenga de woning daarom een tweede keer voor drie maanden. Er was nog steeds dreiging en gevaar, luidde de verklaring daarvoor. "Ook voor omwonenden."

Volgens de loodgieter wordt het leven van zijn minderjarige kinderen door de sluiting ontwricht. Hij vindt dat hij en zijn gezin weer thuis kunnen wonen als de woning goed beveiligd wordt.

Slachtoffers voorkomen

Daar gaat de rechtbank dus niet in mee. "De rechter is van oordeel dat de burgemeester deze beslissing heeft mogen nemen om de openbare orde te herstellen", staat in de uitspraak. Mogelijk toekomstige slachtoffers zouden op deze manier kunnen worden voorkomen.

Het slachtoffer zegt dat de situatie juist veiliger is als hij thuis woont, omdat er geen aanslagen werden gepleegd wanneer het gezin thuis was. "Die gebeurde op momenten dat er niemand aanwezig was. Het huis is dus volkomen veilig voor het gezin en de omwonenden", aldus zijn advocaat. De laatste explosie bij de woning vond plaats op 20 mei, drie dagen na de sluiting ervan.

Veertien van de 25 aanslagen werden gepleegd bij het huis van de loodgieter aan de Gretha Hofstralaan in Vlaardingen. De overige explosies vonden plaats bij andere panden en voertuigen van zijn bedrijf. Ook bij een woning naast zijn garagebox was een ontploffing; dat pand bleek op naam te staan van zijn moeder.

Bij de explosies vielen geen gewonden. Rondom de woning was al extra politietoezicht vanwege de vele aanslagen. Ook staan er zandzakken aan de zijkanten van het huis, als buffer voor de buren.

Gouden tip

Wie achter de aanslagen zit, is niet duidelijk. De loodgieter zegt niet te weten door wie hij wordt bedreigd of waarom.

De politie pakte de afgelopen tijd meerdere personen op die worden verdacht van het plaatsen van explosieven. Vorige maand werd er voor het eerst iemand veroordeeld in het dossier. Dat was een man die chauffeur was geweest voor iemand die een explosief had geplaatst.

Het Openbaar Ministerie heeft een bedrag van 50.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de arrestatie van de opdrachtgever.