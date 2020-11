Arsenal bezorgt Man United derde nederlaag, Bale redt Spurs met eerste goal

Arsenal heeft Manchester United al zijn derde nederlaag van dit nog prille seizoen bezorgd. De Londenaren, die ook driemaal verloren, wonnen uit met 1-0. United speelde dit seizoen vier keer thuis, verloor drie keer en speelde één keer gelijk. Later op de avond wist Tottenham Hotspur thuis met 2-1 te winnen van Brighton & Hove Albion.

Voor rust had Arsenal de overhand en kregen de Gunners ook de beste kansen. Willian was het dichtst bij een treffer, maar hij trof de lat. Aan de andere kant miste Mason Greenwood de enige kans voor United.

Ook in de tweede helft was Arsenal de betere ploeg. Nadat Pierre-Emerick Aubameyang net naast had geschoten en Harry Maguire voor United voorlangs had gekopt, opende Aubameyang na een overtreding van Paul Pogba de score vanaf de stip.

Met invaller Donny van de Beek ging United op jacht naar de 1-1, maar Arsenal bleef eenvoudig overeind. In de Premier League wacht Van de Beek nog op zijn eerste basisplaats. Afgelopen woensdag startte hij wel tegen RB Leipzig in de Champions League (5-0).

Na zeven speelrondes staan Manchester United en Arsenal respectievelijk vijftiende en achtste. Liverpool is de huidige koploper. Opvallend: de ploeg van Jürgen Klopp heeft de meeste tegengoals, mede door de pijnlijk nederlaag bij Aston Villa (7-2).

Bale is terug

Gareth Bale maakte al zijn eerste minuten in het shirt van Tottenham Hotspur, maar de huurling van Real Madrid heeft nu, sinds zijn terugkeer bij de Spurs, ook zijn eerste doelpunt te pakken. In het thuisduel met Brighton & Hove Albion maakte de Welshman als invaller de 2-1.