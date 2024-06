Poetin haalt in Pyongyang banden aan met Noord-Korea, ook militair

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp:

"'De vijand van mijn vijand is mijn vriend' lijkt deze dagen een belangrijk motto in het Kremlin. Beide landen hebben te maken met omvangrijke westerse sancties, zijn van een groot deel van de wereld geïsoleerd en dus als het ware tot elkaar veroordeeld. Dat maakt Noord-Korea voor Rusland nu tot een cruciale bondgenoot.

Beide landen hebben nieuwe afspraken gemaakt over 'strategische samenwerking'. Dat Rusland al wapens en munitie betrekt uit Noord-Korea is een publiek geheim. Die zijn nodig aan het front in Oekraïne, zelfs al zijn ze van mindere kwaliteit. Rusland zit ook dringend verlegen om extra arbeidskrachten, en ook hier kan Noord-Korea bijspringen. Noord-Korea heeft ook een eigen verlanglijstje en krijgt van Rusland onder meer levensmiddelen en technologie.

Het zwaar aangezette bezoek moet ook voor eigen publiek demonstreren dat Rusland juist verre van geïsoleerd is en dat Poetin in het buitenland een graag geziene gast is. Poetin dankt Kim publiekelijk voor diens steun aan Ruslands 'speciale militaire operatie' in Oekraïne, en benadrukt ook steeds dat Rusland en Noord-Korea nu samen een front vormen tegen het Westen."