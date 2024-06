Podcast De Dag: Mark Rutte, NAVO-baas

In het kader van 75 jaar NAVO maakte podcast De Dag een serie over het bondgenootschap. Van het ontstaan in 1949 tot de enige keer dat het bekende 'artikel 5' over onderlinge bijstand in werking trad. En hoe was het om namens de NAVO bombardementen uit te voeren boven Servië? Dat vertelt de Nederlandse F16-vlieger die daaraan meedeed.

Aflevering 1: Bondgenoten

Op 4 april 1949 werd in Washington het Noord-Atlantisch Verdrag getekend, met Nederland als een van de twaalf grondleggers. Hoogleraar Militaire geschiedenis Jan Hoffenaar zet uiteen hoe het bondgenootschap zich door de jaren ontwikkelde. En Amerika-correspondent Rudy Bouma gaat naar plek waar het NAVO-verdrag in 1949 werd getekend. NAVO-correspondent Kysia Hekster vertelt over de jongste telg aan de NAVO-boom: Zweden.

Aflevering 2: De vijand. Jaap de Hoop Scheffer over de toenemende Russische dreiging en hoe hij die persoonlijk heeft ervaren als secretaris-generaal, Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp over Poetins frustraties over de uitbreiding van de NAVO en een kijkje in de Limburgse NAVO-bunker van waaruit de Russen tijdens de Koude Oorlog 24/7 in de gaten werden gehouden.

Aflevering 3: De NAVO in actie. Oud-militair Martijn Kitzen ging voor de NAVO naar Afghanistan. F-16-vlieger Marcel Duivestein voerde bombardementen uit als onderdeel van een missie boven Bosnië en later Kosovo. Duitsland-correspondent Chiem Balduk over bondgenoot Duitsland die op militair vlak lang heel terughoudend was binnen de NAVO.

Aflevering 4: Twee procent. NAVO-correspondent Kysia Hekster vertelt hoe de financiële politiek van de NAVO achter de schermen werkt en op de kazerne in Eibergen legt generaal Tak uit waarin het geld geïnvesteerd wordt. Volgens pacifist Reinoud Doeschot is investeren in oorlogsmateriaal niet de oplossing. En is een mogelijk vertrek van de Amerikanen uit de NAVO echt aan de orde?