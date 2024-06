Vanavond op tv: Poetin in Noord-Korea • Chipmaker Nvidia • 'Nareis op nareis' • Tentoonstelling Kandinsky

Poetin in Noord-Korea

De Russische president Vladimir Poetin is op bezoek in Noord-Korea. Hij is daar op staatsbezoek, op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un. Het is het eerste bezoek van Poetin aan Noord-Korea in 24 jaar.

In de oorlog met Oekraïne is Noord-Korea op dit moment een van de belangrijkste bondgenoten van Rusland. Daarom zullen de twee leiders vooral spreken over nauwere samenwerking op het gebied van economie en veiligheid.