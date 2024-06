'Huisbaas Rotterdam lapt veroordelingen voor te hoge huur aan zijn laars'

Hoewel hij al meer dan twintig keer op de vingers is getikt door de Huurcommissie, blijft een particuliere huisbaas in Rotterdam nog altijd veel te hoge huren te innen. Dat meldt Rijnmond op basis van een eigen inventarisatie.

"Het voelt als oplichterij. Het is frustrerend", reageert een huurster die anoniem wil blijven bij Rijnmond. Volgens de huurprijscheck van de gemeente Rotterdam betaalt ze 270 euro per maand te veel. "Dat loopt op tot een heel hoog bedrag. Dat is mijn eigen geld, daar moet ik hard voor werken."

De huurster woont in een van de ruim 400 Rotterdamse woningen van de Amerikaanse vastgoedinvesteerder Heitman.

Rijnmond vroeg de adressen op van al die huurwoningen op en keek vervolgens of ze terug te vinden waren in de openbare uitspraken van de Huurcommissie. In totaal bleek sprake van 27 zaken sinds 2019. Die gaan niet alleen over te hoge huren, ook over slecht onderhoud en te hoge servicekosten. In 21 zaken kregen de huurders gelijk, in één zaak de verhuurder. Vijf zaken worden ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard, en eentje ingetrokken.

In de toekomst beperken

"Terecht stelt u dat het meerdere malen niet goed is gegaan", reageert Ed van de Kamp van Steens Beheer, die namens de Amerikaanse vastgoedinvesteerder de panden in Rotterdam beheert. Hij benadrukt dat het bedrijf pas sinds 2019 actief is in Rotterdam. De genoemde problemen zouden een erfenis zijn uit het verleden. "Er zijn al langere tijd geleden maatregelen getroffen om dit in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. Daar waar nodig wordt dit gecorrigeerd", stelt hij. "De uitspraken van de Huurcommissie worden geëerbiedigd zonder dat er beroep wordt ingesteld."

Maar uit onderzoek van Rijnmond blijkt iets anders. Zo zijn de huurcontracten met de te hoge huurprijzen wel degelijk pas onder de huidige eigenaar ingegaan. En ondanks de veroordelingen houdt Heitman de te hoge huurprijzen in stand.

In één straat in Rotterdam-Kralingen bezit de Amerikaanse vastgoedinvesteerder zo'n 40 huurwoningen. Op een huurder na, betalen alle huurders te veel. Ook voor een appartement waar de vorige huurder succesvol de hoge huurprijs had aangevochten, moet de nieuwe huurder 'gewoon' een paar honderd euro te veel betalen.

"Dat is een voorbeeld dat mij niet bekend is", reageert beheerder Van de Kamp. Hij zegt bereid te zijn de fout te herstellen. "Maar ervan uitgaande dat u het bij het juiste eind heeft, dan kan er niet anders dan geconcludeerd worden dat dat niet goed is gegaan en dat hier gecorrigeerd moet worden."

Steens wil niet zeggen of hij ook gaat ingrijpen bij de andere hoge huren.

Bedrijfsrisico

"Blijkbaar vindt een aantal verhuurders een paar keer terechtgewezen worden niet zo erg", reageert woordvoerder Mathijs ten Broeke van de Woonbond. Hij vermoedt dat verhuurders de zaken bij de Huurcommissie als "beheersbaar bedrijfsrisico" zien en de verliezen voor lief nemen. "Dat handjevol huurzaken is een topje van de ijsberg. Als je naar de hele ijsberg kijkt, dan heeft-ie waarschijnlijk zijn verlies snel terugverdiend."

Verhuurders gokken er ook op dat veel huurders geen zaak durven aan te spannen, stelt de Woonbond. Dat klopt, zegt een huurder in Rotterdam-Feijenoord, die juist om die reden ook anoniem wil blijven: "Ik betaal liever 100 euro meer dan dat ik eruit lig", stelt hij.

Nieuwe wet

Op dit moment gaat een huisbaas vrijuit, ook al is die meermalen door de Huurcommissie op de vingers getikt is en beboet. Uitspraken van de Huurcommissie worden ook niet doorgegeven aan de gemeente Rotterdam, zodat die zou kunnen optreden. Maar dat verandert als de Wet betaalbare huur, die nu bij de Eerste Kamer ligt, wordt ingevoerd. Dan zou de gemeente (extra) boetes kunnen opleggen, lagere huren afdwingen en een zwarte lijst van 'fout verhuurgedrag' aanleggen.

De Eerste Kamer stemt volgende week over de Wet betaalbare huur. Volgens planning kan hij dan al op 1 juli ingaan. De Woonbond kan niet wachten: "Een goede handhaving van de gemeente zou pas echt een goede stok achter de deur zijn", aldus Ten Broeke. "Zowel de cliënt als mijn kantoor zal ook de nieuwe wetgeving volledig volgen", stelt de directeur van Steens Beheer.