McDonald's op de vingers getikt om valse claim over frietjes

McDonald's mag niet langer zeggen dat zijn Franse friet niets anders bevat dan aardappel en een snufje zout. Dat beweerde de fastfoodketen in een paginagrote advertentie in de Volkskrant. Foodwatch diende een klacht in bij de Reclame Code Commissie en die heeft de voedselwaakhond in het gelijk gesteld.

In de advertentie van 12 maart staat dat "de Franse Frietjes van McDonald's worden gemaakt van de lekkerste aardappelen, voornamelijk van Nederlandse bodem. En aan die aardappelen wordt helemaal niets toegevoegd... behalve een snufje zout." Wie kijkt naar de ingrediëntenlijst op de website van McDonald's ziet echter wat anders.