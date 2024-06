Routinier Van Ass terug in hockeyselectie voor Olympische Spelen

Het heeft 12 jaar geduurd: eindelijk zullen vader en zoon Van Ass voor het eerst samen op de Spelen staan. Zoon Seve was erbij in Rio 2016 en Tokio 2020. Vader Paul, huidig bondscoach van de Oranje-vrouwen, was bondscoach van de mannen in Londen 2012.

Van Ass senior liet zijn zoon in 2010 debuteren in Oranje, maar selecteerde toptalent Seve in 2012 niet voor de Olympische ploeg.

Uitblinker EK-finale afwezig

Pirmin Blaak is eerste keeper in Parijs. Blaak werd in 2023 tot beste keeper van de wereld gekozen en speelde een sterk seizoen bij zijn club Oranje-Rood, waar hij vanwege een meningsverschil vertrekt.

Blaak was met 'geboorteverlof' tijdens het EK afgelopen jaar. Zijn vervanger Maurits Visser vervulde een hoofdrol in de finale tegen Engeland. De doelman van Bloemendaal pakte twee strafballen. Opmerkelijk genoeg is Visser voor de Spelen niet eens als reserve aangewezen. Die plek is voor Derk Meijer van Rotterdam.

Rampjaar Pieters

Een andere opvallende afwezige is Terrance Pieters. De aanvaller was nog basisspeler op het afgelopen EK en WK, maar valt nu buiten de boot. Hij raakte in maart geblesseerd aan zijn knie. Zonder Pieters werd zijn club Kampong kampioen en speelde het een Europese finale, die het verloor van Pinoké.

Pieters sloot recent weer aan bij het Nederlands team, maar de tijd bleek te kort om zich nog in het team voor Tokio te spelen.