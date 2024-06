Programma eredivisie bekend, Feyenoord-Ajax al in vierde speelronde

Een dag nadat bekend werd gemaakt welke wedstrijden er op het programma staan bij de opening van het nieuwe eredivisieseizoen, is het volledige speelschema gepubliceerd.

In het conceptprogramma (*.PDF) van de Eredivisie NV is te zien dat de eerste Klassieker van het seizoen al in de vierde speelronde op 1 september is. Feyenoord ontvangt dan Ajax in de eigen Kuip. Op vrijdag 9 augustus om 20.00 uur openen de twee gepromoveerde clubs FC Groningen en NAC Breda het eredivisiebal.

Begin november is het Super Saturday. Dan spelen Feyenoord en AZ tegen elkaar en wordt in Amsterdam de kraker Ajax-PSV gespeeld. Een dag later staat de IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle geprogrammeerd.

Bekijk hieronder een overzicht van enkele opvallende wedstrijden.