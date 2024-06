Alle ogen in Duitsland op 'timide magiër' Wirtz: 'Twee klassen beter dan Musiala'

"Florian maakt iedereen van ons beter", zei Leverkusen-trainer Xabi Alonso toen hij in oktober 2022 binnenkwam bij de in crisis verkerende club. Na het WK in Qatar begon de grote opmars van Leverkusen, herinnert Meijer zich. "Het elftal trok zich op aan Wirtz en klom van de zeventiende plaats op naar plek zes, goed voor Europees voetbal. Afgelopen seizoen was natuurlijk helemaal gigantisch."

"Wirtz is de architect in het offensieve gedeelte. Hij heeft een ongelofelijke first touch, zijn balbehandeling en spelinzicht zijn dat ook."

In de kampioenswedstrijd tegen Bremen stond Wirtz niet in de basis. In de tweede helft viel hij in en scoorde hij zijn eerste hattrick in de Bundesliga. Meijer: "Dat was waarschijnlijk zijn beste wedstrijd voor Leverkusen."

Meijer ziet de samenwerking tussen Wirtz en succestrainer Alonso een vervolg krijgen: "Ik kan me voorstellen dat als Alonso een stap maakt, hij Wirtz meeneemt. Dat zou ik niet onlogisch vinden. Hij kan zo bij Manchester City, Real Madrid of Liverpool spelen."