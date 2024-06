Honkballegende Willie Mays overleden op 93-jarige leeftijd

Willie Mays, volgens velen een van de beste honkballers in de Amerikaanse Major League Baseball ooit, is overleden. Hij werd 93 jaar oud.

De middenvelder, die in 1948 zijn professionele carrière in de zogeheten Negro Leagues bij Birmingham Black Barons begon, was de oudste nog levende Hall of Famer van de MLB.

In de Major League Baseball werd Mays in 1951 als speler van de New York Giants 'rookie' (debutant) van het jaar. Tot 1972 bleef hij bij de Giants, die in 1958 van New York naar San Francisco trokken. Aan het einde van zijn carrière keerde Mays voor een seizoen terug in New York, waar hij bij de Mets zijn loopbaan afsloot op 42-jarige leeftijd.