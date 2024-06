Vier grootste zorgverzekeraars stellen huisartsenketen Co-Med in gebreke

De vier grootste zorgverzekeraars nemen maatregelen tegen de veelbesproken huisartsenketen Co-Med. Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis hebben de commerciële keten in gebreke gesteld. Dat bevestigt verzekeraar CZ aan de NOS, naar aanleiding van berichtgeving van de Volkskrant.

CZ zegt namens de vier verzekeraars dat ze formeel vaststellen dat Co-Med zich niet aan afspraken houdt. "We laten zien dat we niet stilzitten", laat de woordvoerder weten aan de NOS.

Het in gebreke stellen kan de opmaat zijn naar het opzeggen van het contract. Of dat ook gaat gebeuren wil CZ, om onrust onder patiënten te voorkomen, nog niet zeggen.

Wel laat CZ weten dat er een noodplan klaarligt voor het geval dat de zorg van Co-Med wegvalt. "Hoe dat eruit ziet verschilt per locatie en per situatie. We houden rekening met verschillende scenario's."

In opspraak

Dinsdag moest Co-Med bij de vier verzekeraars inzicht geven in de actuele bezetting en roosters voor de komende vier weken. Ook het spoedprotocol en de aanwezigheid gedurende de avond, weekend en de nacht is doorgenomen. De antwoorden van het bedrijf stelden niet gerust, schrijft de Volkskrant. Enkele uren later stelden de verzekeraars Co-Med in gebreke.

Door het in gebreke stellen van Co-Med door de verzekeraars komt de commerciële huisartsenketen nog meer in problemen. Het bedrijf is al langer in opspraak vanwege het gebrek aan artsen en de kwaliteit van zorg. Ook zijn de praktijken slecht bereikbaar.

De organisatie wordt vanwege de misstanden al nauwlettend in de gaten gehouden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De commerciële huisartsenketen moet elke maand een overzicht geven hoe de (spoedeisende) huisartsenzorg op alle dertien locaties is geregeld.