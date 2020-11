Bosz' Leverkusen blijft ongeslagen na zege op Freiburg

Voor het eerst sinds het seizoen 2009/10 is Bayer Leverkusen in de eerste zes duels in de Bundesliga nog ongeslagen. De ploeg van trainer Peter Bosz was met 4-2 te sterk voor sc Freiburg en klom naar de vierde plaats.

De wedstrijd begon dramatisch voor Leverkusen toen Lucas Höler alle vrijheid kreeg om alleen op doelman Lukas Hradecky af te gaan en de bal in het doel te prikken. Voor rust stelde Lucas Alario orde op zaken met een fijne schuiver en een intikker uit een voorzet van Lars Bender.

Nadiem Amiri leek met een schitterende knal in de bovenhoek voor de beslissing te zorgen, maar Nils Petersen bracht de spanning een kwartier voor tijd toch nog terug met een intikker bij de tweede paal. Vier minuten later kopte verdediger Jonathan Tah echter de 4-2 tegen de touwen.

In 2017 bleef Bosz met Borussia Dortmund ook de eerste zeven Bundesliga-duels ongeslagen (zes keer winst en een gelijkspel). Vijf nederlagen en drie remises later werd Bosz op 10 december 2017 ontslagen.

Topvier

Leverkusen verloor afgelopen donderdag wel met 1-0 van Slavia Praag in de Europa League. In de eigen competitie heeft het nu drie keer gewonnen en drie keer gelijkgespeeld.

Daarmee staat Leverkusen vierde achter RB Leipzig (dat zaterdag met 1-0 verloor van Borussia Mönchengladbach en de koppositie kwijtraakte), Borussia Dortmund en Bayern München. Het verschil met koploper Bayern is slechts drie punten.