'Egypte zet Sudanese vluchtelingen illegaal terug de grens over'

Egypte stuurt op grote schaal mensen die gevlucht zijn uit buurland Sudan terug de grens over. Dat is in strijd met het internationaal recht, stelt Amnesty International in een nieuw rapport.

Het zou gaan om duizenden Sudanezen die willekeurig zijn gearresteerd en uitgezet. Volgens de mensenrechtenorganisatie hebben ze daardoor geen mogelijkheid om asiel aan te vragen en geen kans op een eerlijk proces.

In Egypte zitten miljoenen vluchtelingen, vooral veel uit Sudan. Daar woedt al ruim een jaar een bloedige burgeroorlog.