Wekdienst 19/6: Gelderland bepaalt toekomst commissaris • Duitsland in actie op EK

Goedemorgen! Gelderland besluit of John Berends weer commissaris van de Koning kan worden. Hij zit thuis vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. En de Kiesraad stelt de officiële uitslag van de Europese verkiezingen in Nederland vast.

Eerst het weer: De dag begint met opklaringen, alleen in het oosten wat lichte regen. In het westen en het noorden is veel ruimte voor de zon. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt vandaag 18 tot 21 graden.