Dankzij bodem bij ADO en Telstar staat Schouten op EK: 'Niet zeiken, maar doorbijten'

Die tijd had ADO niet. "Zijn grootste pech waren zijn blessures en dat ADO geen tweede elftal had", zegt Rankovic. De club achtte Schouten ondanks het positieve advies van Rankovic en twee eredivisiewedstrijden in het eerste niet rijp voor het grote werk en liet het talent vertrekken.

Schouten had, zoals hij zelf al aangaf, meer trainers kunnen danken. Mike Snoei bijvoorbeeld. Snoei was in 2017 trainer van Telstar en die club werd de volgende bestemming van Schouten.

'Hoeveel goals ga je maken?'

Snoei herinnert zich dat hij met technisch manager Piet Buter een eerste gesprek had met Schouten. "Hij was gehaald als nummer tien", weet Snoei. "Alle credits voor Piet. Die zag het. Hoeveel goals ga je maken, vroeg Piet in dat gesprek. Jerdy beloofde vijftien doelpunten."

Dat viel een beetje tegen. Schouten had het moeilijk in het begin, zag Snoei. "Het was zwaar. Je zag meteen zijn talent, maar hij moest enorm wennen aan het tempo in de opportunistische eerste divisie. Het hele team begon stroef. In de KNVB-beker werden we uitgeschakeld door VVSB."

Telstar verloor de wedstrijd tegen de amateurs uit Noordwijkerhout met 4-1. Schouten werd door Snoei in de rust gewisseld. "Na afloop had ik woorden met Jerdy", zegt Snoei. "Ik was teleurgesteld en zei tegen hem dat hij niet moest zeiken en juist nu moest knokken."

Schouten wees Snoei toen op zijn blessureverleden: "Trainer, ik kom van ver", zei de middenvelder uit Hellevoetsluis. Waarop Snoei antwoordde: "Kom op Jerdy, doorbijten."