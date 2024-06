Guten Morgen EURO 2024: Kroaten zoeken eerherstel, nieuw Duits 'Zomersprookje'?

Tegen Albanië krijgt Kroatië de kans om zich op te richten en de eerste punten van dit toernooi te pakken. De stugge Albanezen heb je echter niet zomaar verslagen, weet ook Italië. Dat kwam binnen een minuut op een 0-1 achterstand en won uiteindelijk nipt van Albanië (2-1).

Het affiche levert ook een opvallende primeur op: Kroatië en Albanië staan voor de eerste keer ooit tegenover elkaar in een interland. Een stukje geschiedenis dus in het Volksparkstadion in Hamburg, waar Oranje zondag won van Polen.

Krijgen we een nieuw Duits 'Zomersprookje'?

Het was de afgelopen dagen een van de meest gebruikte woorden op de Duitse televisie: Sommermärchen, oftewel zomersprookje. Daarmee wordt gerefereerd aan een documentaire over het Duitse elftal tijdens het WK 2006 in eigen land. Met een halvefinaleplaats was dat een mooie zomer voor de Duitsers.

Na de 5-1 overwinning op Schotland in het openingsduel is het Duitse publiek massaal gaan geloven in een Sommermärchen 2.0. Al hopen onze Oosterburen er ditmaal wel met de eindzege vandoor te gaan.

Duitsland gaat om 18.00 uur op jacht naar de volgende driepunter tegen Hongarije, dat in de openingswedstrijd een teleurstellende 1-3 nederlaag tegen Zwitserland moest slikken. Toch dromen de Hongaren nog altijd van Europees succes.