Schip gezonken door Houthi-aanval, onduidelijkheid over ander schip

In de Rode Zee zijn brokstukken en olie gevonden op de plek waar het Griekse bulkschip Tutor voor het laatst is gezien. Aangenomen wordt dat het schip is gezonken, meldt de Britse maritieme veiligheidsorganisatie UKMTO. Bij de aanval is een opvarende gedood.

Daarmee is de Tutor het tweede schip dat in de Gaza-oorlog door de Houthi's tot zinken is gebracht. Mogelijk heeft de militie onlangs nog een schip in de regio gekelderd. Een Houthi-woordvoerder beweerde enkele dagen geleden dat vrachtschip Verbena ook is gezonken, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Wel duidelijk is dat de Verbena ook was getroffen en zaterdag aan het zinken was.

Het Nederlandse marineschip Zr. Ms. Karel Doorman nam na de aanval een gewond bemanningslid van de Verbena aan boord. De Verbena, vaart onder vlag van Palau en heeft een Oekraïense eigenaar.

Filipijns slachtoffer

De Tutor werd vorige week woensdag in de buurt van de havenstad Hodeida door raketten en een exploderende zeedrone geraakt. De bemanning maakte melding van schade aan de machinekamer, het schip raakte stuurloos en maakte water. De Amerikaanse marine haalde zaterdag de bemanning van boord. Een Filipijnse matroos is omgekomen.

De Houthi's beschieten sinds november schepen in de Rode Zee, Arabische Zee en de Golf van Aden als ze vermoeden dat een schip een link met Israël heeft. Ze zeggen te handelen uit solidariteit met de Palestijnen in Gaza. Een internationale legercoalitie probeert er wat aan te doen, maar het is niet gelukt om een eind aan de beschietingen te maken.

'Negen drones neergehaald'

Afgelopen dag zijn negen drones van de Houthi's neergehaald, stelt het Amerikaanse leger in een verklaring. Maandag hebben de Britten en Amerikanen luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende plekken in Jemen. Het is onduidelijk hoeveel slachtoffer daarbij zijn gevallen.

Rubymar

De Houthi's hebben de afgelopen maanden ruim vijftig passerende vrachtschepen aangevallen. De internationale scheepvaart in de belangrijke zeeroute is ontregeld door deze acties.

De Rubymar was het eerste schip dat door de militie tot zinken werd gebracht. Dat gebeurde in maart, nadat het de maand ervoor was getroffen: