Faber begrijpt commotie, maar blijft bij uitspraken over omvolking en islam

Ze wordt minister, maar het ongemak rondom haar uitspraken is niet bij iedereen weg. Beoogd migratieminister Marjolein Faber van de PVV neemt haar eerdere uitspraken over omvolking en de islam als verwerpelijke ideologie niet terug, bleek dinsdagavond uit een verklaring voor haar gesprek bij formateur en beoogd premier Schoof. Wel zegt ze zich te gaan gedragen "zoals het een minister betaamt".

Beoogd premier Schoof zei vanavond vertrouwen in de kandidatuur van Faber te hebben. "Op basis van het gevoerde gesprek", aldus Schoof, maar de inhoud van dat gesprek lichtte hij niet toe.

Zorgen geuit

Vorige week was er nog crisisoverleg tussen de vier coalitiepartijen nadat VVD-leider Yesilgöz Fabers kandidatuur in twijfel had getrokken met openlijke zorgen over Fabers uitspraken. De VVD legt zich neer bij de keuze van de PVV, maar Yesilgöz vindt dat Wilders en Faber het nu "in de praktijk moeten laten zien". "Ik heb mijn zorgen geuit. Het is nu aan de heer Wilders en mevrouw Faber om er iets mee te doen", zegt ze dinsdagmiddag.

Enige uren later zegt Faber de commotie over haar kandidatuur te begrijpen, maar ze neemt de uitspraken niet terug. Faber wil geen "energie steken in het recenseren van eerdere uitspraken". Die wil ze bewaren voor haar nieuwe uitdaging: "een stevig asielbeleid voeren". Ze zal daarbij naar eigen zeggen een minister zijn voor "iedereen die zich in Nederland bevindt".

Op de vraag of ze nog steeds vindt wat ze in eerdere uitspraken zei wilde Faber niet ingaan: