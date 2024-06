Invaller Conceição helpt Portugal in blessuretijd aan winst op Tsjechië

Het EK-duel in Leipzig ging bij de aftrap al de geschiedenisboeken in. Cristiano Ronaldo begon aan zijn zesde EK, een unicum. Het was zijn 26ste wedstrijd op een EK, ook een record. Twintig jaar geleden maakte hij in de groepswedstrijd tegen Griekenland zijn eerste van veertien EK-goals.

Naast de 39-jarige EK-topscorer aller tijden schreef ook die andere veteraan historie. De 41-jarige Pepe werd de oudste speler ooit op een EK. De verdediger nam het record over van de Hongaarse keeper Gábor Király (40 jaar en 86 dagen op het EK van 2016).

Kansen Ronaldo

Ronaldo ging vanaf het begin op jacht naar zijn vijftiende EK-goal. Met een van zijn eerste balcontacten was hij direct gevaarlijk. Rafael Leão dribbelde over de flank en leverde een afgemeten voorzet af. De inzet van Ronaldo ging naast. Even later kwam Leão een voetje tekort bij een voorzet.