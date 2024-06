Wateroverlast in Noord-Brabant, Limburg en België door zware regenval

Het grote regengebied dat vandaag over het zuidoosten van het land trekt, zorgt voor overlast in delen van Noord-Brabant en Limburg. In onder meer Veghel en Veldhoven leidt het weer tot problemen. Ook een groot deel van België heeft te maken met wateroverlast na de hevige regenval.

In Veghel is een dak van een distributiecentrum gedeeltelijk ingestort. Er raakte niemand gewond. De brandweer zegt tegen Omroep Brabant dat er aan het dak werd gewerkt.

"Door de grote hoeveelheid water die vandaag gevallen is, is een deel van het dak ingestort", zegt een woordvoerder. "Iedereen is uit het pand en de situatie is inmiddels veilig."

In Veldhoven staan enkele straten blank en stroomt het water bij huizen naar binnen. De brandweer is bezig om het water weg te pompen. In het zuidoosten van Brabant is vandaag al 30 tot 40 mm regen gevallen. Dat is de helft van wat er normaal in de hele maand valt.

