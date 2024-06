Uitgelaten feest in 'grootste Turkse stad buiten Turkije' na eerste EK-winst

Een rood-wit feest is uitgebroken in de Berlijnse wijk Kreuzberg. Na de 3-1 overwinning van Turkije op Georgië in het eerste EK-duel begon het luide toeteren. Turkse vlaggen worden uit het raam gehangen en families trekken feestend door de wijk, waar van oudsher een grote Turkse gemeenschap woont.

Hoewel Turkije naast de organisatie van dit EK greep, voelt het toernooi in Duitsland voor vele Turkse spelers toch als een thuiswedstrijd. Onder meer Salih Özcan, middenvelder voor Borussia Dortmund, sprak van een Heimspiel. Niet alleen omdat de wedstrijd in Dortmund werd gespeeld, maar omdat hij is geboren en getogen in Duitsland.

Qua aantallen supporters voelde het ook als een thuiswedstrijd. In Duitsland wonen bijna drie miljoen mensen met een Turkse migratieachtergrond. Bij de wedstrijd in Dortmund zijn naar schatting 80.000 supporters aanwezig. En ook hier in Berlijn, de 'grootste Turkse stad buiten Turkije', is de feestvreugde groot.

In de wijken Kreuzberg en Neukölln, waar veel Turkse Duitsers wonen, is de wedstrijd gevolgd vanuit restaurants, bakkers en späti's (avondwinkels). In een Turks theehuis aan de Kottbusser Damm zat het afgeladen vol met Duits-Turkse mannen, die vooraf vol goede moed waren. "Deze pot moet sowieso lukken", zegt Ahmet, die erop wijst dat de Turkse 'maansterren' afgelopen najaar Duitsland in eigen huis wist te verslaan. Hij voorspelde vooraf 3-1, en kreeg gelijk.