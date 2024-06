Bultrug gezien voor kust Zandvoort

Voor de kust van Zandvoort is gisteren een bultrug gezien. Volgens opvangorganisatie SOS Dolfijn zwom de walvis langere tijd zo'n 500 meter tot anderhalve kilometer uit de kust.

De bultrug werd afgelopen zondag voor het eerst gespot. Toen kwamen bij de stichting ook de eerste meldingen binnen. Een woordvoerder van SOS Dolfijn vertelt aan de regionale omroep NH dat ze het dier gisteravond ook zelf heeft gezien.

Ze was toen toevallig in Zandvoort om een training te geven. "Het was meteen duidelijk dat het om een grote walvis ging en het bleek dus ook echt een bultrug te zijn."

'Gedrag lijkt oké'

Volwassen bultruggen kunnen zo'n zestien meter lang worden en zo'n 30.000 kilo wegen. Volgens SOS Dolfijn kunnen ze zich over het algemeen goed redden in ondiepe gebieden zoals de Noordzee.

Als er genoeg voedsel is, blijven ze vaak ook langer in hetzelfde gebied. Grote zorgen om deze bultrug zijn er daarom niet. "Het gedrag van het dier lijkt oké", zegt de woordvoerder.

Op sociale media maken sommige mensen zich wel zorgen, schrijft NH. Ze zijn bang dat de walvis door de windmolenparken op zee de weg is kwijtgeraakt. Die zorgen deelt de opvangorganisatie niet.

"We weten nog niet heel veel over de invloed van windmolenparken op deze dieren, maar sinds begin deze eeuw wordt eigenlijk jaarlijks wel een bultrug gezien voor onze kust", zegt de woordvoerder. "Het is dus niet heel opmerkelijk, maar wel ontzettend gaaf."