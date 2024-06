Klokkenluider: 'Defecte onderdelen zijn mogelijk in Boeing-toestellen beland'

Vliegtuigfabrikant Boeing heeft honderden defecte vliegtuigonderdelen kwijtgemaakt, zegt een kwaliteitsinspecteur van het bedrijf. Mogelijk zijn die uiteindelijk in 737 Max-toestellen beland.

Boeing ligt al enige tijd onder een vergrootglas, omdat de 737 Max-toestellen problemen vertonen. Begin dit jaar verloor een toestel van Alaska Airlines een deurpaneel tijdens de vlucht, waarna de Amerikaanse luchtvaartautoriteit de controles opvoerde en klokkenluiders opriep zich te melden.

Uit systemen verwijderd

Volgens de klokkenluider moeten defecte onderdelen goed geregistreerd worden om te voorkomen dat ze toch in vliegtuigen gebruikt worden. Maar hij zegt dat Boeing ze juist uit de interne systemen verwijderde, waardoor het niet meer mogelijk was om ze goed te volgen.

Ook zegt hij dat er onderdelen in de buitenlucht zijn opgeslagen, en dat is niet volgens de voorschriften. Toen inspecteurs van de luchtvaartautoriteit aankondigden het terrein te bezoeken, hebben medewerkers de onderdelen snel naar andere locaties gebracht.

Hoorzitting

De klokkenluider, Boeing-inspecteur Sam Mohawk, diende de beschuldiging vorige week in bij de Amerikaanse toezichthouder voor veiligheid op de werkvloer. Zijn verklaring is nu openbaar gemaakt door een onderzoekscommissie van de Senaat, omdat die vanavond een hoorzitting heeft met de topman van Boeing, Dave Calhoun. Hij wordt aan de tand worden gevoeld over de veiligheidscultuur bij het bedrijf.