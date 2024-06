Rutte wordt chef van de NAVO: vier vragen over het bondgenootschap

Waarom is er zoveel kritiek op de NAVO?

Afkeuring van de NAVO is er al sinds de alliantie bestaat. In de Koude Oorlog was de NAVO mikpunt van kritiek door communisten uit de Oostbloklanden en pacifisten in het westen. Dat had te maken met de kernwapenwedloop en de tegenstellingen tussen de grootmachten VS en de Sovjet-Unie.

De kritiek werd concreter toen de NAVO zijn mandaat uitbreidde en militaire operaties buiten het eigen grondgebied ging uitvoeren. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 besloten de lidstaten dat hun troepen konden worden ingezet voor vredesmissies overal ter wereld.

Tussen 1993 en 1995 vlogen NAVO-toestellen missies om de no-fly zone boven Bosnië te handhaven. Ze bombardeerden Bosnisch-Servische doelen, met onder andere zo'n 500 burgerdoden als gevolg.

Volgens de NAVO was de operatie gerechtvaardigd door VN-resoluties, gericht op het beschermen van burgers, maar veel Serviërs vinden dat de alliantie ver buiten zijn boekje ging. Niettemin voerde de NAVO in 1999 opnieuw luchtaanvallen uit, dit keer op Servische doelen, ter vergelding van het Servische optreden in Kosovo.