Turkije in 'thuisduel' met prachtgoals langs EK-debutant Georgië

De bedrijvige sterspeler Kvaratschelia (Napoli) en met name Mikautadze kwamen in de slotfase nog dicht bij een gelijkmaker. Toen alles en iedereen, dus ook keeper Giorgi Mamardasjvili mee naar voren ging bij een corner, profiteerde Turkije. Kerem Aktürkoglu pikte de bal op na een vruchteloze hoekschop, stak het veld over en maakte 3-1 in het lege doel.

Terwijl de Turken groot feest vierden, verlieten de Georgische aanvoerder Goeram Kasjia (ex-Vitesse) en zijn mannen met opgeheven hoofd het veld. Beide ploegen konden trots zijn op hun eerste optreden tijdens dit EK.