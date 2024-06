Turkije in 'thuisduel' door prachtgoals langs EK-debutant Georgië

Turkije is voor het eerst met een overwinning begonnen aan een EK. In wat door de massale support op de tribunes in Dortmund leek op een thuiswedstrijd wonnen de Turken door prachtige doelpunten met 3-1 van Georgië.

Bij de vorige vijf EK-deelnames verloor Turkije telkens de openingswedstrijd. Deze zomer zijn de verwachtingen rond de jeugdige ploeg van de Italiaanse bondscoach Vicenzo Montella getemperd. Toch was het duel met Georgië, dat debuteert op een internationale eindronde, er één dat gewonnen moest worden.

Turkije dwong de tegenstander vanaf het eerste fluitsignaal ver terug, en kwam via een bijzonder fraaie volley van Mert Müldür op voorsprong. Na de gelijkmaker van oud-Ajacied Georges Mikautadze ontstond een open en zeer vermakelijke duel.

In de tweede helft zorgde Arda Güler met het absolute hoogtepunt van de wedstrijd voor de beslissende 2-1. Het tienertalent van Real Madrid jaagde de bal met veel precisie in de verre kruising.

Nadat Georgië in de slotfase reuzekansen misten op de gelijkmaker, profiteerde Turkije in blessuretijd van dat slotoffensief. Na een vruchteloze Georgische hoekschop stak Kerem Aktürkoglu het veld over om de bal in het lege doel te schuiven.

Later meer