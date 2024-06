Verbijstering in VS door beslissing Hooggerechtshof over hulpstuk vuurwapens

De beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om zogenoemde bump stocks weer toe te staan zorgt voor verontwaardiging in de Verenigde Staten. Met het hulpstuk op de kolf van een semiautomatisch geweer kun je een stuk sneller schieten.

Bij een schietpartij in Las Vegas gebruikte de schutter een bump stock. Marisa Marano overleefde de aanslag. "Deze beslissing is belachelijk", vertelt Marano aan de NOS.

Marano staat met haar zusje op 1 oktober 2017 op een festivalterrein, als ze opeens schoten hoort. "We dachten dat het vuurwerk was", zegt ze. "Totdat iemand in het publiek riep: er wordt geschoten!" Ze gooit zichzelf over haar zusje heen om haar te beschermen tegen de kogels, want "dat is wat grote zussen doen".

Wanneer het schieten even stopt, rennen de zussen zo snel als ze kunnen van het terrein af. "In de tijd dat de schutter zijn wapen herlaadde, renden wij letterlijk voor ons leven", vertelt Marano met een brok in haar keel.