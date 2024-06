Schoonspringster Van Leeuwen grijpt net naast medaille bij EK

Schoonspringster Lize van Leeuwen is er net niet in geslaagd een medaille te winnen bij de EK in Belgrado. Met een totaal van 218,10 punten eindigde ze als vierde op de 1-meterplank, op twaalf punten van het brons.

Van Leeuwen had zich ternauwernood als twaalfde geplaatst voor de finale, maar liet zich daarin van haar beste kant zien. Na twee sprongen stond ze zelfs eerste, maar na een zwakke derde sprong (anderhalve salto achterwaarts) zakte ze naar de vijfde plaats.

In een finale waarin de nodige toppers ontbraken, won Elna Widerström (250,25 punten) het goud. De Zweedse won op de EK van 2022 brons op de 3-meterplank synchroon.

Het zilver ging naar de Poolse Aleksandra Blazowska (231,35), het brons naar een andere Zweedse, Emilia Nilsson (230,15).