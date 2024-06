Veel meer vrouwelijke wetenschappers bij TU Eindhoven door nieuw instroombeleid

Nieuw wetenschappelijk personeel dat op de Technische Universiteit Eindhoven aan de slag gaat is nu voor de helft vrouw en de helft man. Eerder was de verhouding nog 70 procent man en 30 procent vrouw. De universiteit heeft een evenwichtige instroom bereikt door een voorkeursbeleid voor vrouwen.

Universitair docent natuurkunde Janne-Mieke Meijer is een van de mensen die dankzij het voorkeursbeleid zijn binnengekomen. Ze is positief. "Meerdere keren is aangetoond dat vrouwen in de wetenschappelijke wereld met hetzelfde cv als minder capabel worden gezien, puur en alleen door hun geslacht."

Meijer weet dat sommige vrouwen dachten: ik wil niet alleen omdat ik vrouw ben worden aangenomen. "Maar zo werkt het niet. Er is nog steeds een zee aan goede vrouwelijke kandidaten met wie je concurreert."

Radicaal beleid

Vijf jaar geleden begon de TU Eindhoven met een radicaal voorrangsbeleid: alle vacatures voor wetenschappelijk personeel stonden een halfjaar lang alleen open voor vrouwen. Pas als er na dat halfjaar geen geschikte kandidaat was gevonden, mochten ook mannen solliciteren.

Het beleid deed veel stof opwaaien en bleek in strijd met de wetgeving voor gelijke behandeling, zo oordeelde het College voor de Rechten van de Mens. De universiteit paste daarop het beleid aan: de voorkeursbehandeling gold niet meer voor alle vacatures, maar voor 30 tot 50 procent van de openstaande functies.

'Het gaat te traag'

Rector magnificus Silvia Lenaerts benadrukt dat het beleid goed is voor de diversiteit en belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. "Niet alleen met genoeg vrouwen, maar ook mensen met een andere achtergrond, andere opleidingen. Het geeft een completer beeld en je houdt elkaar een spiegel voor."

Lenaerts dacht vroeger dat een voorkeursbeleid voor vrouwen niet nodig was, "maar nu zie ik dat het wel zo is. Ik ben zelf al dertig jaar aan de slag, en ben overal de eerste en enige vrouw. Het gaat te traag."

Janne-Mieke Meijer, die sinds juli 2021 werkt op de Technische Universiteit ziet onder mannen geen scheve gezichten. "Zoiets heb ik nooit ervaren. Ik denk dat TU Eindhoven een dappere stap heeft gezet en er ook eerlijk over is geweest tegen mannen."

Waar zijn de vrouwen?

Het voorkeursbeleid, het Irène Curie Fellowship-programma genaamd, hield ook in dat vrouwen coaching kregen en een wetenschapsbudget van een ton. Meijer: "Daardoor was het voor vrouwen uit het buitenland extra aantrekkelijk om naar Eindhoven te komen." Zelf heeft ze hiermee investering kunnen doen voor meetapparatuur, anderen gaven het uit aan bijvoorbeeld extra wetenschappelijk personeel.

Meijer zat zelf eerst in de scheikunde. "Toen ik naar natuurkunde kwam dacht ik: waar zijn alle vrouwen?" Door het Irène Curie programma hebben vrouwen ook onderling contact. "Dat is heel prettig in een vooral door mannen gedomineerd werkveld, daar put ik steun uit." Meijer, die net moeder is geworden: "Het is ook fijn om te kunnen praten over hoe je je carrière kunt combineren met kinderen."

Zieke kinderen

Rector magnificus Lenaerts vindt ondersteuning op dat soort vlakken belangrijk. "We moeten zorgen dat de faciliteiten er zijn. We moeten niet alleen vrouwen aantrekken, maar ook ondersteuning geven, zodat ze met een gerust hart kunnen groeien in hun werk."

Zelf komt ze uit België, waar ze hulp kreeg als haar kinderen ziek waren. "Ik heb zelf vijf kinderen, als je iedere keer dat een kind ziek is moet thuiswerken, kun je niet fatsoenlijk je werk doen."

Hoewel de instroom van vrouwen nu veel groter is aan de TU, is de totale verdeling nog steeds scheef. Ruim 70 procent is man en bijna 30 procent vrouw. Lenaerts: "We moeten kijken wat nog mogelijk is, ik zou nog ambitieuzer willen zijn."

In de lessen van Meijer ziet ze ook vooral mannen. "Dat vind ik jammer, we missen daar dan 50 procent van de samenleving. Mijn doel is ook om meer vrouwelijke studenten aan te trekken."