Vollering sluit Ronde van Zwitserland in stijl af: winst in slotetappe en eindzege

Demi Vollering heeft in stijl de Ronde van Zwitserland op haar naam geschreven. De 27-jarige renster van SD Worx-Protime won in de gele leiderstrui de slotetappe met start en finish in Champagne door in de sprint Elisa Longo Borghini af te troeven.

Het was voor de Nederlandse de derde zege in vier dagen tijd. Zaterdag zegevierde ze in de openingsetappe na een fraaie solo, om een dag later ook de lastige klimtijdrit op haar naam te schrijven. Alleen gisteren greep Vollering naast de winst, die toen naar de Australische Neve Bradbury (Canyon) ging.

Vergeefse vluchtpogingen

Bradbury was ook in de laatste etappe een van Vollerings concurrenten in een kopgroep van vier rensters, die op 10 kilometer van het einde was overgebleven. De Italiaanse Longo Borghini (Lidl-Trek) en de Poolse Katarzyna Niewiadoma, ploeggenote van Bradbury, waren de andere twee.

Om de beurt probeerden Vollering en haar rivalen in de laatste kilometers weg te komen. Maar alle pogingen bleven zonder succes, waarna de kopvrouw van SD Worx-Protime met overmacht de sprint van de vier won. Op 42 seconden achter de kopgroep was de Zwitserse Steffi Häberlin de snelste van de achtervolgers.